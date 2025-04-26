Відомий український спортсмен був затриманий поліцією

Євген Хитров та Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Український спортсмен Євген був затриманий Нацполіцією. Колишнього боксера можуть звинуватити в розкраданні з сільгосппідприємств.

Учасник Олімпійських ігор чекає на запобіжний захід, повідомляє портал "Свої".

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У неділю, 26 квітня, на в'їзді до Кривого Рогу стався інцидент за участю Нацполіції України. Затриманим виявився відомий колишній боксер, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Євген Хитров (20-2, 17 КО).

Євген Хитров після закінчення кар'єри. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Деталі події

Скандал не пов'язаний із професійною діяльністю спортсмена, проте він може бути причетний до крадіжок. Згадується, що Євгена Хитрова та його ймовірного спільника затримали у справі про зникнення продукції сільгосппідприємства. Йдеться про багаторазові епізоди, до яких може бути причетний колишній боксер. Запобіжний захід для нього ще не обрали.

Востаннє Євген Хитров виходив на професійний ринг 2019 року. Він є чемпіоном світу 2011 року, володарем бронзової медалі чемпіонату Європи, багаторазовим призером національних турнірів. Заслужений майстер спорту України брав участь в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні. Останніми роками Хитров обіймав посаду президента федерації боксу в Кривому Розі та працював тренером.

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