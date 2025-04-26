Известный украинский спортсмен был задержан полицией

Евгений Хитров и Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Украинский спортсмен Евгений был задержан Нацполицией. Бывшего боксера могут обвинить в хищении с сельхозпредприятий.

Участник Олимпийских игр ждет меру пресечения, сообщает портал "Свои".

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В воскресенье, 26 апреля, на въезде в Кривой Рог произошел инцидент с участием Нацполиции Украины. Задержанным оказался известный бывший боксер, многократный призер чемпионатов мира и Европы Евгений Хитров (20-2, 17 КО).

Евгений Хитров после окончания карьеры. Фото: instagram.com/real_khytrov/

Детали происшествия

Скандал не связан с профессиональной деятельностью спортсмена, однако он может быть причастен к воровству. Упоминается, что Евгения Хитрова и его предполагаемого сообщника задержали по делу и пропаже продукции сельхозпредприятия. Речь идет о многократных эпизодах, к которым может быть причастен бывший боксер. Меру пресечения для него еще не избрали.

В последний раз Евгений Хитров выходил на профессиональный ринг в 2019 году. Он является чемпионом мира 2011 года, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы, многократным призером национальных турниров. Заслуженный мастер спорта Украины участвовал в Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В последние годы Хитров занимал должность президента федерации бокса в Кривом Роге и работал тренером.

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