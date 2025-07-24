Помер Галк Гоган – американський актор і реслер

Американський актор та реслер Галк Гоган. Фото: Reuters

Легендарний американський актор та реслер Галк Гоган помер. Одному із найвідоміших реслерів був 71 рік.

Про це інформують TMZ та Reuters.

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За даними ЗМІ, легендарний реслер Галк Гоган помер у четвер, 24 липня.

Лікарі прибули до будинку Галка Гогана за викликом через зупинку серця. Він проживав у місті Клірвотер, штат Флорида. Також біля маєтку реслера було припарковано безліч машин поліції та швидкої допомоги.

Як відомо, кілька тижнів тому ходили чутки про те, що Галк Гоган перебував у комі. Його дружина спростувала цю інформацію й повідомила, що він має сильне серце й просто відновлювався після операцій.

Минулого місяця у пресі також повідомляли, що у Гогана серйозні проблеми зі здоров'ям.

Американський актор та реслер Галк Гоган. Фото: Reuters

Галк Гоган — що відомо про актора та реслера

Галк Гоган, справжнє ім'я якого Террі Джин Боллеа, — відомий американський реслер, актор і шоумен. Гоган народився в місті Огаста, штат Джорджія, 11 серпня 1953 року, в сім'ї виконроба та домогосподарки й вчительки танців.

Гоган відомий своєю яскравістю та масивною статурою, а також своїми фірмовими світлими підковоподібними вусами та банданами. Він був широко визнаний найвідомішою зіркою реслінгу в усьому світі, найпопулярнішим реслером 1980-х років та одним з найвидатніших професійних реслерів усіх часів.

Пік популярності досяг у середині 1980-х у WWF та другій половині 1990-х у WCW. У 2005 році його було введено до зали слави WWE. Є 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі.

Гоган також був музикантом, провівши десять років, граючи на бас-гітарі у кількох рок-гуртах Флориди. Він продовжив навчання у Громадському коледжі Хіллсборо та Університеті Південної Флориди. Після того, як музичні концерти почали заважати йому навчатися в коледжі, він кинув Університет Південної Флориди. Зрештою, 1976 року Гоган і двоє місцевих музикантів створили гурт під назвою Ruckus. У вільний час Гоган тренувався у спортзалі Hector's Gym в районі Тампа-Бей, де він почав займатися ліфтингом.

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