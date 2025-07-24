Умер Халк Хоган — американский актер и реслер

Американский актер и реслер Халк Хоган. Фото: Reuters

Легендарный американский актер и реслер Халк Хоган умер. Одному из самых известных реслеров был 71 год.

Об этом информируют TMZ и Reuters.

Реклама

Читайте также:

Реслер Халк Хоган умер — подробности

По данным СМИ, легендарный реслер Халк Хоган умер в четверг, 24 июля.

Врачи прибыли в дом Халка Гогана по вызову из-за остановки сердца. Он проживал в городе Клируотер, штат Флорида. Также возле имения реслера было припарковано множество машин полиции и скорой помощи.

Как известно, несколько недель назад ходили слухи о том, что Халк Хоган находился в коме. Его жена опровергла эту информацию и сообщила, что у него сильное сердце и он просто восстанавливался после операций.

В прошлом месяце в прессе также сообщали, что у Хогана серьезные проблемы со здоровьем.

Американский актер и реслер Халк Хоган. Фото: Reuters

Халк Хоган — что известно об актере и реслере

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Джин Боллеа, — известный американский реслер, актер и шоумен. Хоган родился в городе Огаста, штат Джорджия, 11 августа 1953 года, в семье прораба и домохозяйки и учительницы танцев.

Гоган известен своей яркостью и массивным телосложением, а также своими фирменными светлыми подковообразными усами и банданами. Он был широко признан самой известной звездой реслинга во всем мире, самым популярным реслером 1980-х годов и одним из величайших профессиональных реслеров всех времен.

Пик популярности достиг в середине 1980-х в WWF и второй половине 1990-х в WCW. В 2005 году он был введен в зал славы WWE. Является 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе.

Гоган также был музыкантом, проведя десять лет, играя на бас-гитаре в нескольких рок-группах Флориды. Он продолжил обучение в Общественном колледже Хиллсборо и Университете Южной Флориды. После того, как музыкальные концерты начали мешать ему учиться в колледже, он бросил Университет Южной Флориды. В конце концов, в 1976 году Гоган и двое местных музыкантов создали группу под названием Ruckus. В свободное время Гоган тренировался в спортзале Hector's Gym в районе Тампа-Бэй, где он начал заниматься лифтингом.

Напомним, ранее стало известно, почему Усик первым делом зовет на ринг жену после каждого боя.

Инсайдер огласил сумму настоящего гонорара Усика после реванша с Дюбуа, и эти цифры удивляют.

Георгий Судаков иронично прокомментировал слухи о своем трансфере в известный клуб.

Луганская "Заря" сумела добиться трансфера одного из самых талантливых игроков "Динамо".