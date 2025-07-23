Футболіст Динамо Анхель Торрес втратив батька

Анхель Торрес з одноклубниками. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" трагедія з одним із футболістів. Анхель Торрес отримав звістку з Колумбії про загибель батька Хуана Анхеля Торреса Роа.

Про це український клуб повідомив на своєму сайті.

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Анхель Торрес. Фото: "Динамо" Київ

Реакція "Динамо" на трагедію

У зв’язку з тяжкою втратою в родині Анхеля, клуб повідомив, що весь колектив "Динамо" щиро співчуває своєму гравцеві та його близьким.

У заяві наголосили, що команда, тренерський штаб і керівництво поділяють його біль і підтримують у цей складний час.

Президент клубу Ігор Суркіс особисто звернувся до гравця з листом підтримки.

"Хочу висловити щирі та глибокі співчуття Анхелю Торресу у зв’язку з тяжкою втратою — загибеллю його батька.

Нехай світла пам’ять про батька буде джерелом сили, а любов і підтримка близьких допоможуть пережити цей біль. Впевнений, що він пишався тобою!

Футбольна сім’я "Динамо" завжди поруч. Ми поділяємо твій сум та сумуємо разом із тобою", — заявив Суркіс.

Зазначимо, що Торрес раніше отримав травму та залишився поза заявкою матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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