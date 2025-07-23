Футболист Динамо Анхель Торрес потерял отца

Анхель Торрес с одноклубниками. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" трагедия с одним из футболистов. Анхель Торрес получил известие из Колумбии о гибели отца Хуана Анхеля Торреса Роа.

Об этом украинский клуб сообщил на своем сайте.

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Реакция "Динамо" на трагедию

В связи с тяжелой утратой в семье Анхеля, клуб сообщил, что весь коллектив "Динамо" искренне сочувствует своему игроку и его близким.

В заявлении отметили, что команда, тренерский штаб и руководство разделяют его боль и поддерживают в это сложное время.

Президент клуба Игорь Суркис лично обратился к игроку с письмом поддержки.

"Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования Анхелю Торресу в связи с тяжелой утратой — гибелью его отца.

Пусть светлая память об отце будет источником силы, а любовь и поддержка близких помогут пережить эту боль. Уверен, что он гордился тобой!

Футбольная семья "Динамо" всегда рядом. Мы разделяем твою печаль и скорбим вместе с тобой", — заявил Суркис.

Отметим, что Торрес ранее получил травму и остался вне заявки матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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