Помер Сергій Малько – ексфутболіст Металіста, Динамо, Дніпра

Сергій Малько. Фото: "Металіст 1925"

Погані новини надійшли для всього харківського футболу. На 72-му році помер колишній футболіст топових українських клубів Сергій Малько.

Про смерть легенди харківського футболу повідомила пресслужба "Металіста 1925".

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Малько народився 8 листопада 1953 року в Пісочині у Харківській області. Футбольну кар’єру він розпочав у клубі "Маяк", де проявив себе як талановитий гравець.

У 1974 році Малько приєднався до харківського "Металіста", де виступав на позиціях нападника та півзахисника.

Після нетривалого періоду в "Металісті" він грав за "Дніпро" та "Динамо" Київ. У складі дніпрян у цього 53 матчі, а за киян десять.

Після невдалого періоду в Києві Малько повернувся до "Металіста", де продовжував виступати до 1982 року. За харків’ян він провів 200 матчів, в яких забив 38 голів.

У 1985-му році футболіст догравав у рідному "Маяку".

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