Умер Сергей Малько — экс-футболист Металлиста, Динамо, Днепра

Сергей Малько. Фото: "Металлист 1925"

Плохие новости поступили для всего харьковского футбола. На 72-м году умер бывший футболист топовых украинских клубов Сергей Малько.

О смерти легенды харьковского футбола сообщила пресс-служба "Металлиста 1925".

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Малько родился 8 ноября 1953 года в Песочине в Харьковской области. Футбольную карьеру он начал в клубе "Маяк", где проявил себя как талантливый игрок.

В 1974 году Малько присоединился к харьковскому "Металлисту", где выступал на позициях нападающего и полузащитника.

После непродолжительного периода в "Металлисте" он играл за "Днепр" и "Динамо" Киев. В составе днепрян у игрока 53 матча, а за киевлян десять.

После неудачного периода в Киеве Малько вернулся в "Металлист", где продолжал выступать до 1982 года. За харьковчан он провел 200 матчей, в которых забил 38 голов.

В 1985-м году футболист доигрывал в родном "Маяке".

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