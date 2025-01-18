Умер обладатель Золотого мяча и экс-футболист Манчестер Юнайтед

Арт, посвященный Денису Лоу, в Манчестере. Фото: Reuters/Phil Noble

В Великобритании скончался один из самых известных игроков в истории шотландского футбола. На 85-м году жизни перестало биться сердце бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Дениса Лоу.

Воспитанник легендарного тренера Мэтта Басби провел выдающуюся карьеру в английском футболе, напоминает портал Новини.LIVE.

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Один из лучших бомбардиров в истории "Манчестер Юнайтед" давно был включен в пантеон легенд "красных дьяволов". Карьера шотландского форварда была уникальной, а сам он стал единственным шотландским игроком, который завоевал "Золотой мяч".

Что известно о Денисе Лоу

Всю жизнь выдающийся футболист болел за "Абердин", но не провел ни одного матча за этот клуб. Перед переходом и после ухода в "Манчестер Юнайтед" Денис Лоу выступал за "Манчестер Сити", а также провел один сезон в итальянском "Торино".

Денис Лоу во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Свой "Золотой мяч" Лоу получил в 1964 году. "Красные дьяволы" тогда были одной из лучших команд мира. В составе "Манчестер Юнайтед" шотландский футболист побеждал в чемпионате и Кубке Англии, выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Денис Лоу у своего дома в Манчестере. Фото: скриншот YouTube

В сезоне 1963/1964 Денис Лоу забил 46 голов, что по сей день является рекордом "Манчестер Юнайтед". В последние годы шотландец был амбассадором английского клуба. Молодые поколения болельщиков знали о нем и любили великого в прошлом игрока.

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