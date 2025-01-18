Помер володар Золотого м'яча та ексфутболіст Манчестер Юнайтед

Арт, присвячений Денісу Лоу, у Манчестері. Фото: Reuters/Phil Noble

У Великій Британії помер один із найвідоміших гравців в історії шотландського футболу. На 85-му році життя перестало битися серце колишнього нападника "Манчестер Юнайтед" Деніса Лоу.

Вихованець легендарного тренера Метта Басбі провів видатну кар'єру в англійському футболі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Один із найкращих бомбардирів в історії "Манчестер Юнайтед" давно був занесений до пантеону легенд "червоних дияволів". Кар'єра шотландського форварда була унікальною, а сам він став єдиним шотландським гравцем, який завоював "Золотий м'яч".

Що відомо про Дениса Лоу

Все життя видатний футболіст вболівав за "Абердін", але не провів жодного матчу за цей клуб. Перед переходом і після відходу в "Манчестер Юнайтед" Деніс Лоу виступав за "Манчестер Сіті", а також провів один сезон в італійському "Торіно".

Деніс Лоу під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Свій "Золотий м'яч" Лоу отримав 1964 року. "Червоні дияволи" тоді були однією з найкращих команд світу. У складі "Манчестер Юнайтед" шотландський футболіст перемагав у чемпіонаті та Кубку Англії, вигравав Кубок європейських чемпіонів.

Деніс Лоу біля свого будинку в Манчестері. Фото: скриншот YouTube

У сезоні 1963/1964 Деніс Лоу забив 46 голів, що донині є рекордом "Манчестер Юнайтед". В останні роки шотландець був амбасадором англійського клубу. Молоді покоління вболівальників знали про нього і любили великого в минулому гравця.

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