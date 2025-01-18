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Помер легендарний футболіст, володар Золотого м'яча

18 січня 2025 10:52
Станіслав Костюк - Редактор
Помер володар Золотого м'яча та ексфутболіст Манчестер Юнайтед
Арт, присвячений Денісу Лоу, у Манчестері. Фото: Reuters/Phil Noble
Станіслав Костюк - Редактор

У Великій Британії помер один із найвідоміших гравців в історії шотландського футболу. На 85-му році життя перестало битися серце колишнього нападника "Манчестер Юнайтед" Деніса Лоу. 

Вихованець легендарного тренера Метта Басбі провів видатну кар'єру в англійському футболі, нагадує портал Новини.LIVE.

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Один із найкращих бомбардирів в історії "Манчестер Юнайтед" давно був занесений до пантеону легенд "червоних дияволів". Кар'єра шотландського форварда була унікальною, а сам він став єдиним шотландським гравцем, який завоював "Золотий м'яч".

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Що відомо про Дениса Лоу 

Все життя видатний футболіст вболівав за "Абердін", але не провів жодного матчу за цей клуб. Перед переходом і після відходу в "Манчестер Юнайтед" Деніс Лоу виступав за "Манчестер Сіті", а також провів один сезон в італійському "Торіно". 

Денис Лоу
Деніс Лоу під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Свій "Золотий м'яч" Лоу отримав 1964 року. "Червоні дияволи" тоді були однією з найкращих команд світу. У складі "Манчестер Юнайтед" шотландський футболіст перемагав у чемпіонаті та Кубку Англії, вигравав Кубок європейських чемпіонів. 

Денис Лоу
Деніс Лоу біля свого будинку в Манчестері. Фото: скриншот YouTube

У сезоні 1963/1964 Деніс Лоу забив 46 голів, що донині є рекордом "Манчестер Юнайтед". В останні роки шотландець був амбасадором англійського клубу. Молоді покоління вболівальників знали про нього і любили великого в минулому гравця.

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У Віталія Миколенка є шанс продовжити кар'єру в складі гранда, але треба переїхати в іншу країну.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Золотий м'яч АПЛ

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