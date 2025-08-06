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Головна Спорт Помер колишній гравець збірної Португалії

Помер колишній гравець збірної Португалії

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 06:42
Помер Жорже Кошта — легенда Порту і переможець Ліги чемпіонів
Жорже Кошта. Фото: instagram.com/jorgecosta_oficial

Трагічні новини надійшли для всього португальського футболу. Помер переможець Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА Жорже Кошта.

Про смерть свого екскапітана повідомив "Порту".

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Жорже Кошта. Фото: "Порту"

Померлий як гравець виграв обидва єврокубки

За інформацією джерела, 5 серпня у віці 53 років від зупинки серця пішов із життя Кошта, який разом з "Порту" вигравав Лігу чемпіонів 2003/2004. Трагедія сталася на тренувальній базі клубу.

"Жорже Кошта втілював цінності "Порту": відданість, лідерство, пристрасть і дух перемоги. Він залишив слід у серцях поколінь уболівальників", — йдеться в заяві клубу.

Кошта, відомий як "Бічо" (Звір) і "Танк" за агресивний стиль гри, провів 251 матч за "Порту", забив 16 голів, і був капітаном в команді Жозе Моуріньо, яка виграла Лігу чемпіонів.

Кошта є вихованцем академії "Порту", грав за клуб із 1992 по 2005 рік, з перервою на оренду в "Чарльтон Атлетік" в сезоні 2001/2002.

Завершив кар’єру в "Стандарді" із Льєжа в 2006 році.

За збірну Португалії померлий провів 50 матчів, забив два голи. Він виграв 24 трофеї, зокрема Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА (2003 рік), вісім титулів Прімейри та п’ять Кубків Португалії.

Після завершення кар’єри Кошта тренував "Брагу", "Ольяненсе", "ЧФР Клуж", збірну Габону, "Мумбаї Сіті" та інші клуби.

У червні 2024 року померлий став директором із професійного футболу "Порту". У 2022 році Кошта пережив серцевий напад, але тоді вижив.

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футбол Збірна Португалії з футболу Порту померлі серцевий напад
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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