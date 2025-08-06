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Главная Спорт Умер бывший игрок сборной Португалии

Умер бывший игрок сборной Португалии

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 06:42
Умер Жорже Кошта — легенда Порту и победитель Лиги чемпионов
Жорже Кошта. Фото: instagram.com/jorgecosta_oficial

Трагические новости поступили для всего португальского футбола. Умер победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Жорже Кошта.

О смерти своего экс-капитана сообщил "Порту".

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Жорже Кошта. Фото: "Порту"

Умерший, как игрок, выиграл оба еврокубка

По информации источника, 5 августа в возрасте 53 лет от остановки сердца ушел из жизни Кошта, который вместе с "Порту" выигрывал Лигу чемпионов 2003/2004. Трагедия произошла на тренировочной базе клуба.

"Жорже Кошта воплощал ценности "Порту": преданность, лидерство, страсть и дух победы. Он оставил след в сердцах поколений болельщиков", — говорится в заявлении клуба.

Кошта, известный как "Бичо" (Зверь) и "Танк" за агрессивный стиль игры, провел 251 матч за "Порту", забил 16 голов, и был капитаном в команде Жозе Моуриньо, которая выиграла Лигу чемпионов.

Кошта является воспитанником академии "Порту", играл за клуб с 1992 по 2005 год, с перерывом на аренду в "Чарльтон Атлетик" в сезоне 2001/2002.

Завершил карьеру в "Стандарде" из Льежа в 2006 году.

За сборную Португалии умерший провел 50 матчей, забил два гола. Он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (2003 год), восемь титулов Примейры и пять Кубков Португалии.

После завершения карьеры Кошта тренировал "Брагу", "Ольяненсе", "ЧФР Клуж", сборную Габона, "Мумбаи Сити" и другие клубы.

В июне 2024 года умерший стал директором по профессиональному футболу "Порту". В 2022 году Кошта пережил сердечный приступ, но тогда выжил.

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футбол Сборная Португалии по футболу Порту умершие сердечный приступ
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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