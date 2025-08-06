Умер Жорже Кошта — легенда Порту и победитель Лиги чемпионов

Умер бывший игрок сборной Португалии
Трагические новости поступили для всего португальского футбола. Умер победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Жорже Кошта.
О смерти своего экс-капитана сообщил "Порту".
Умерший, как игрок, выиграл оба еврокубка
По информации источника, 5 августа в возрасте 53 лет от остановки сердца ушел из жизни Кошта, который вместе с "Порту" выигрывал Лигу чемпионов 2003/2004. Трагедия произошла на тренировочной базе клуба.
"Жорже Кошта воплощал ценности "Порту": преданность, лидерство, страсть и дух победы. Он оставил след в сердцах поколений болельщиков", — говорится в заявлении клуба.
Кошта, известный как "Бичо" (Зверь) и "Танк" за агрессивный стиль игры, провел 251 матч за "Порту", забил 16 голов, и был капитаном в команде Жозе Моуриньо, которая выиграла Лигу чемпионов.
Кошта является воспитанником академии "Порту", играл за клуб с 1992 по 2005 год, с перерывом на аренду в "Чарльтон Атлетик" в сезоне 2001/2002.
Завершил карьеру в "Стандарде" из Льежа в 2006 году.
За сборную Португалии умерший провел 50 матчей, забил два гола. Он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов, Кубок УЕФА (2003 год), восемь титулов Примейры и пять Кубков Португалии.
После завершения карьеры Кошта тренировал "Брагу", "Ольяненсе", "ЧФР Клуж", сборную Габона, "Мумбаи Сити" и другие клубы.
В июне 2024 года умерший стал директором по профессиональному футболу "Порту". В 2022 году Кошта пережил сердечный приступ, но тогда выжил.
Напомним, популярный американский рэпер предложил "наркотики" Александру Усику.
Ахметов в Днепре создал новый клуб — что уже известно.
Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат может стать игроком иностранного клуба.
Один из футболистов сборной Украины может перейти в известный клуб.
Читайте Новини.LIVE!