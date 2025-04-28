Дворазовий чемпіон НБА Річард Барнетт помер у віці 88 років

Річард Барнетт. Фото: USA TODAY

В Національній баскетбольній асоціації велика втрата. Помер гравець, який двічі вигравав головні нагороди організації.

Про це повідомив портал MSNBC.

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Річард Барнетт. Фото: Wendell Cruz-Imagn Images

НБА втратила свого чемпіона

У віці 88 років пішов із життя Річард Барнетт, дворазовий чемпіон НБА, який відомий за виступами у складі "Філадельфії", "Лейкерс" та "Нікс".

Барнетт розпочав грати в університеті штату Теннессі, де став найкращим гравцем ліги та був включений до зали слави студентського баскетболу.

У 1959 році його на драфті обрала "Філадельфія", а в 1962-му він приєднався до "Лос-Анджелес Лейкерс". У складі "озерних" він став ключовим гравцем, демонструючи стабільну статистику.

У 1965 році Барнетта обміняли в "Нью-Йорк Нікс", де він також став лідером, у середньому набираючи 23,1 очка за гру.

З "Нікс" Барнетт ставав чемпіоном НБА у сезонах 1969/1970 та 1972/1973.

"Нью-Йорк" закріпив за Барнеттом його 12-й номер.

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