Двукратный чемпион НБА Ричард Барнетт умер в возрасте 88-м лет

Ричард Барнетт. Фото: USA TODAY

В Национальной баскетбольной ассоциации большая потеря. Умер игрок, который дважды выигрывал главные награды организации.

Об этом сообщил портал MSNBC.

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Ричард Барнетт. Фото: Wendell Cruz-Imagn Images

НБА потеряла своего чемпиона

В возрасте 88 лет ушел из жизни Ричард Барнетт, двукратный чемпион НБА, который известен по выступлениям в составе "Филадельфии", "Лейкерс" и "Никс".

Барнетт начал играть в университете штата Теннесси, где стал лучшим игроком лиги и был включен в зал славы студенческого баскетбола.

В 1959 году его на драфте выбрала "Филадельфия", а в 1962-м он присоединился к "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе "озерных" он стал ключевым игроком, демонстрируя стабильную статистику.

В 1965 году Барнетта обменяли в "Нью-Йорк Никс", где он также стал лидером, в среднем набирая 23,1 очка за игру.

С "Никс" Барнетт становился чемпионом НБА в сезонах 1969/1970 и 1972/1973.

"Нью-Йорк" закрепил за Барнеттом его 12-й номер.

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