Помер легендарний європейський хокеїст — що відомо

Угорський хокеїст Ласло Якобхазі. Фото: alumni.elte.hu

Європейський хокей зазнав важкої втрати. Пішов з життя знаменитий хокеїст, з чиїм ім'ям тісно був пов'язаний цей вид спорту.

У 87-річному віці помер легендарний угорський хокеїст Ласло Якабхазі, повідомляє пресслужба Олімпійського комітету Угорщини.

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Він провів вражаючу кар'єру на національному рівні. Крім того, успішно працював тренером.

Що відомо про Якабхазі

Ласло Якабхазі виступав на Олімпійських іграх 1964 року у складі національної збірної Угорщини.

У складі "Ференцвароша" сім разів ставав чемпіоном Угорщини. Після завершення кар'єри працював тренером у цьому ж клубі, приводив його до 10 перемог у чемпіонаті.

Ласло Якабхазі також очолював національну збірну Угорщини, при цьому робив це тричі.

У 2011 році його ввели до Зали слави угорського хокею.

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