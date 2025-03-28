Умер легендарный европейский хоккеист — что известно

Венгерский хоккеист Ласло Якобхази. Фото: alumni.elte.hu

Европейский хоккей понес тяжелую утрату. Ушел из жизни знаменитый хоккеист, с чьим именем тесно был связан этот вид спорта.

В 87-летнем возрасте скончался легендарный венгерский хоккеист Ласло Якабхази, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Венгрии.

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Он провел впечатляющую карьеру на национальном уровне. Кроме того, успешно работал тренером.

Что известно о Якабхази

Ласло Якабхази выступал на Олимпийских играх 1964 года в составе национальной сборной Венгрии.

В составе "Ференцвароша" семь раз становился чемпионом Венгрии. После завершения карьеры работал тренером в этом же клубе, приводил его к 10 победам в чемпионате.

Ласло Якабхази также возглавлял национальную сборную Венгрии, при этом делал это трижды.

В 2011 году его ввели в Зал славы венгерского хоккея.

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