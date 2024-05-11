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Помер легендарний український спортивний коментатор та журналіст

11 травня 2024 16:26
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Агабекян Карен
редактор
Помер легендарний український спортивний коментатор та журналіст
Український журналіст Сергій Савелій. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Світ українського спорту 11 травня в траурі. Він втратив легендарного коментатора та журналіста Сергія Савелія.

Померлому журналісту, який став зіркою 90-х та 00-х років, було 68-років, повідомило "Суспільне.Спорт".

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Помер Сергій Савелій

Один із першопрохідників української спортивної журналістики помер після того, як останнім часом боровся із хворобою.

За 40 років роботи на "Суспільному" Савелій висвітлював десять Олімпійських ігор з місця подій, а загальна кількість ОІ з ним становила 12 турнірів.

Савелій висвітлював першу в історії незалежної України Олімпіаду — це був зимовий турнір 1994 року у Ліллегаммері.

Також уродженець Полтавської області 1992-го року працював на першому в історії футбольному матчі чемпіонату України, де зіграли "Чорноморець" та "Карпати".

Савелій першим серед українських спортивних журналістів отримав нагороду AIPS (Міжнародна асоціація спортивної преси) за роботу на десяти Олімпіадах.

Померлий спробував себе як спортивний функціонер. Він працював віцепрезидентом федерації настільного тенісу України та був членом президії Асоціації спортивної боротьби України.

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смерть
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спорт
хвороба

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