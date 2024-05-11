Умер легендарный украинский спортивный комментатор и журналист
Мир украинского спорта 11 мая скорбит. Он потерял легендарного комментатора и журналиста Сергея Савелия.
Умершему журналисту, который стал звездой 90-х и нулевых годов, было 68 лет, сообщило "Суспільне.Спорт".
Умер Сергей Савелий
Один из первопроходцев украинской спортивной журналистики умер после того, как в последнее время боролся с болезнью.
За 40 лет работы на "Суспільному" Савелий освещал десять Олимпийских игр с места событий, а общее число ОИ с ним составило 12 турниров.
Савелий освещал первую в истории независимой Украины Олимпиаду — это был зимний турнир 1994 года в Лиллехаммере.
Также уроженец Полтавской области в 1992 году работал на первом в истории футбольном матче чемпионата Украины, где сыграли "Черноморец" и "Карпаты".
Савелий первым среди украинских спортивных журналистов получил награду AIPS (Международной ассоциации спортивной прессы) за работу на десяти Олимпиадах.
Умерший попробовал себя как спортивный функционер. Он работал вице-президентом федерации настольного тенниса Украины и был членом президиума Ассоциации спортивной борьбы Украины.
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