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Умер легендарный украинский спортивный комментатор и журналист

11 мая 2024 16:26
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Агабекян Карен
редактор
Умер легендарный украинский спортивный комментатор и журналист
Украинский журналист Сергей Савелий. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мир украинского спорта 11 мая скорбит. Он потерял легендарного комментатора и журналиста Сергея Савелия.

Умершему журналисту, который стал звездой 90-х и нулевых годов, было 68 лет, сообщило "Суспільне.Спорт".

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Умер Сергей Савелий

Один из первопроходцев украинской спортивной журналистики умер после того, как в последнее время боролся с болезнью.

За 40 лет работы на "Суспільному" Савелий освещал десять Олимпийских игр с места событий, а общее число ОИ с ним составило 12 турниров.

Савелий освещал первую в истории независимой Украины Олимпиаду — это был зимний турнир 1994 года в Лиллехаммере.

Также уроженец Полтавской области в 1992 году работал на первом в истории футбольном матче чемпионата Украины, где сыграли "Черноморец" и "Карпаты".

Савелий первым среди украинских спортивных журналистов получил награду AIPS (Международной ассоциации спортивной прессы) за работу на десяти Олимпиадах.

Умерший попробовал себя как спортивный функционер. Он работал вице-президентом федерации настольного тенниса Украины и был членом президиума Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

смерть
журналисты
спорт
болезнь

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