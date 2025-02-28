Помер один із найстаріших спортсменів Росії

Борис Спаський у молодості. Фото: росЗМІ

Один із найвідоміших гросмейстерів світу Борис Спаський помер у Росії у віці 89 років. Він три роки утримував титул чемпіона світу з шахів.

Спаський був найстаршим російським спортсменом, повідомляє ТАСС.

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Борис Спаський народився і виріс у Ленінграді, а гросмейстером став у 1955 році. Через десять років молодий шахіст став майстром спорту. Незабаром він став чемпіоном світу й одним із найуспішніших гросмейстерів на планеті.

Борис Спаський під час партії. Фото: росЗМІ

Кар'єра Бориса Спаського

Російський спортсмен завоював шахову корону 1969 року, коли переміг знаменитого Тиграна Петросяна, і утримував її три роки. Тільки Роберт Фішер зміг обіграти Бориса Спаського в партії за титул чемпіона світу.

У наступні роки росіянин залишався одним із найкращих гросмейстерів на планеті. Він суттєво вплинув на розвиток цього виду спорту. Спаський постійно покращував свій ігровий стиль, працював над розвитком атак і усував недоліки в ендшпілі партій.

Борис Спаський незадовго до смерті. Фото: росЗМІ

Цікаво, що росіянин емігрував до Франції 1976 року, де і жив та викладав наступні 35 років. Він повернувся в Росію 2012 року в статусі найстарішого живого чемпіона світу з шахів на планеті.

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