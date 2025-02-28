Скончался один из старейших спортсменов России

Умер один из самых известных российских спортсменов
Один из самых известных гроссмейстеров мира Борис Спасский скончался в России в возрасте 89 лет. Он три года удерживал титул чемпиона мира по шахматам.
Спасский был самым возрастным российским спортсменом, сообщает ТАСС.
Борис Спасский родился и вырос в Ленинграде, а гроссмейстером стал в 1955 году. Десять лет спустя молодой шахматист стал мастером спорта. Вскоре он стал чемпионом мира и одним из самых успешных гроссмейстеров на планете.
Карьера Бориса Спасского
Российский спортсмен завоевал шахматную корону в 1969 году, когда победил знаменитого Тиграна Петросяна, и удерживал ее три года. Только Роберт Фишер смог обыграть Бориса Спасского в партии за титул чемпиона мира.
В последующие годы россиянин оставался одним из лучших гроссмейстеров на планете. Он оказал существенное влияние на развитие этого вида спорта. Спасский постоянно улучшал свой игровой стиль, работал над развитием атак и устранял недостатки в эндшпиле партий.
Интересно, что россиянин эмигрировал во Францию в 1976 году, где и жил и преподавал следующие 35 лет. Он вернулся в Россию в 2012 году в статусе старейшего живого чемпиона мира по шахматам на планете.
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