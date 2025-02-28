Скончался один из старейших спортсменов России

Борис Спасский в молодости. Фото: росСМИ

Один из самых известных гроссмейстеров мира Борис Спасский скончался в России в возрасте 89 лет. Он три года удерживал титул чемпиона мира по шахматам.

Спасский был самым возрастным российским спортсменом, сообщает ТАСС.

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Борис Спасский родился и вырос в Ленинграде, а гроссмейстером стал в 1955 году. Десять лет спустя молодой шахматист стал мастером спорта. Вскоре он стал чемпионом мира и одним из самых успешных гроссмейстеров на планете.

Борис Спасский во время партии. Фото: росСМИ

Карьера Бориса Спасского

Российский спортсмен завоевал шахматную корону в 1969 году, когда победил знаменитого Тиграна Петросяна, и удерживал ее три года. Только Роберт Фишер смог обыграть Бориса Спасского в партии за титул чемпиона мира.

В последующие годы россиянин оставался одним из лучших гроссмейстеров на планете. Он оказал существенное влияние на развитие этого вида спорта. Спасский постоянно улучшал свой игровой стиль, работал над развитием атак и устранял недостатки в эндшпиле партий.

Борис Спасский незадолго до смерти. Фото: росСМИ

Интересно, что россиянин эмигрировал во Францию в 1976 году, где и жил и преподавал следующие 35 лет. Он вернулся в Россию в 2012 году в статусе старейшего живого чемпиона мира по шахматам на планете.

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