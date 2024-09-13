Бодібілдер Ілля "Голем" Юхимчук помер у 36 років через зупинку серця

Ілля "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

Після багатьох років тренувань у спортзалі та вживання заборонених препаратів помер один із найвідоміших фриків у фітнес-індустрії. У віці 36 років пішов із життя білорус Ілля "Голем" Єфімчук.

Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на дружину блогера.

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Ілля "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

"Голем" помер раніше за свого кумира

"Голема" складно назвати бодібілдером, що змагається. Його більше пам'ятають, як блогера, фрика чи обличчя компанії 5% Річа Піани.

Єфимчук за роки тренувань збудув унікальну масу. За його словами, у цьому йому допомогла велика кількість стероїдів, харчування та тренування.

При зрості 185 см вага спортсмена становила 160 кг, а на піку кар'єри — 170 кг. Щодня він з'їдав 16500 калорій, з яких 2,5 кг м'яса. Цей спосіб життя дозволяв йому заробляти, але сильно постраждало здоров'я.

Ілля "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

За інформацією дружини померлого, 6 вересня його серце зупинилося. Єфимчуку намагалися допомогти спочатку дружина, а потім лікарі, але врятувати його не вдалося. Лікар сказав, що у "Голема" перестав функціонувати мозок.

Зазначимо, що "Голем" був послідовником Річа Піани, а після смерті того у віці 46 років, він був обличчям компанії 5%.

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