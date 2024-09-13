Бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук умер в 36 лет из-за остановки сердца

Илья "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

После множества лет тренировок в спортзале и употребления запрещенных препаратов умер один из самых известных фриков в фитнес-индустрии. В возрасте 36 лет ушел из жизни белорус Илья "Голем" Ефимчук.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на жену блогера.

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Илья "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

"Голем" умер раньше своего кумира

"Голема" сложно назвать соревнующимся бодибилдером. Его больше помнят, как блогера, фрика или лицо компании 5% Рича Пианы.

Ефимчук за годы тренировок построил уникальную массу. По его словам, в этом ему помогло большое количество стероидов, питание и тренировки.

При росте 185 см вес спортсмена составлял 160 кг, а на пике карьеры 170 кг. Ежедневно он съедал 16 500 калорий, из которых 2,5 кг мяса. Этот образ жизни позволял ему зарабатывать, но сильно пострадало здоровье.

Илья "Голем". Фото: instagram.com/supersportguru/

По информации жены умершего, 6 сентября его сердце остановилось. Ефимчуку пытались помочь сначала супруга, а затем врачи, но спасти его не удалось. Врач сказал, что у "Голема" перестал функционировать мозг.

Отметим, что "Голем" был последователем Рича Пианы, а после смерти того в возрасте 46 лет, был лицом компании 5%.

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