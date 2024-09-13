Бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук умер в 36 лет из-за остановки сердца

Умер известный бодибилдер — он ел 16 500 калорий в день и употреблял стероиды
После множества лет тренировок в спортзале и употребления запрещенных препаратов умер один из самых известных фриков в фитнес-индустрии. В возрасте 36 лет ушел из жизни белорус Илья "Голем" Ефимчук.
Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на жену блогера.
"Голем" умер раньше своего кумира
"Голема" сложно назвать соревнующимся бодибилдером. Его больше помнят, как блогера, фрика или лицо компании 5% Рича Пианы.
Ефимчук за годы тренировок построил уникальную массу. По его словам, в этом ему помогло большое количество стероидов, питание и тренировки.
При росте 185 см вес спортсмена составлял 160 кг, а на пике карьеры 170 кг. Ежедневно он съедал 16 500 калорий, из которых 2,5 кг мяса. Этот образ жизни позволял ему зарабатывать, но сильно пострадало здоровье.
По информации жены умершего, 6 сентября его сердце остановилось. Ефимчуку пытались помочь сначала супруга, а затем врачи, но спасти его не удалось. Врач сказал, что у "Голема" перестал функционировать мозг.
Отметим, что "Голем" был последователем Рича Пианы, а после смерти того в возрасте 46 лет, был лицом компании 5%.
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