Помер легендарний фанат збірної Іспанії Маноло

Маноло. Фото: скриншот

У збірній Іспанії з футболу трагедія. Помер найбільш відданий та легендарний уболівальник команди.

За інформацією Marca, 1 травня на 77-му році життя помер Мануель Касерес Артесеро, відомий як Маноло "Ель дель Бомбо".

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Маноло. Фото: instagram.com/diaadiapa2

Втрата збірної Іспанії

Маноло, який також є відданим уболівальником "Валенсії", помер в лікарні міста Віла-Реал.

Джерела повідомили, що у Маноло почалися проблеми з диханням, потім його госпіталізували й він провів кілька днів в лікарні.

Маноло вперше став символом збірної Іспанії під час чемпіонату світу 1982 року. Тоді турнір проходив у Іспанії.

З того часу фанат не пропустив жодного великого турніру: він бів на десяти чемпіонатах світу з 1982 по 2018 роки, але пропустив мундіаль в Катарі в 2022 році.

Також він відвідав вісім чемпіонатів Європи. Загалом він підтримав національну збірну в понад 400 матчах.

Королівська іспанська футбольна асоціація висловила глибокий сум, зазначивши, що Маноло завжди був із командою в радості та горі, а його барабан назавжди залишив відлуння в серцях уболівальників.

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