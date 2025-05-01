Умер легендарный фанат сборной Испании Маноло

Маноло. Фото: скриншот

В сборной Испании по футболу трагедия. Умер самый преданный и легендарный болельщик команды.

По информации Marca, 1 мая на 77-м году жизни скончался Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло "Эль дель Бомбо".

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Маноло. Фото: instagram.com/diaadiapa2

Потеря сборной Испании

Маноло, который также является преданным болельщиком "Валенсии", умер в больнице города Вила-Реал.

Источники сообщили, что у Маноло начались проблемы с дыханием, затем его госпитализировали и он провел несколько дней в больнице.

Маноло впервые стал символом сборной Испании во время чемпионата мира-1982 года. Тогда турнир проходил в Испании.

С тех пор фанат не пропустил ни одного крупного турнира: он был на десяти чемпионатах мира с 1982 по 2018 годы, но пропустил мундиаль в Катаре в 2022 году.

Также он посетил восемь чемпионатов Европы. В целом он поддержал национальную сборную в более 400 матчах.

Королевская испанская футбольная ассоциация выразила глубокую печаль, отметив, что Маноло всегда был с командой в радости и горе, а его барабан навсегда оставил эхо в сердцах болельщиков.

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