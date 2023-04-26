Померла відома українська легкоатлетка Віра Крепкіна — була авторкою олімпійського рекорду

Віра Крепкіна з орденом Княгині Ольги ІІ ступеня. Фото: УНІАН

На 91 році життя зупинилося серце відомої української олімпійської чемпіонки Віри Крепкіної. У неї минула довга кар'єра, багата колекція титулів і кілька світових рекордів.

Про смерть колишньої спортсменки повідомив офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

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Трагічну звістку про смерть українки надійшло у вівторок, 25 квітня. Віра Крепкіна була олімпійською чемпіонкою зі стрибків у довжину та дворазовою чемпіонкою Європи з бігу.

Легендарна кар'єра Віри Крепкіної

На олімпійських іграх-1960 у Римі Віра Крепкіна виграла золоту медаль у секторі для стрибків у довжину. Вона встановила олімпійський рекорд — 6,37 м.

"Суперниці в секторі не сприймали мене всерйоз. У мене не було відточеної техніки: просто бігла, але водночас рідко заступала за планку. Зачіпалася за неї — і летіла. Прес був міцний, чому сприяли гімнастична та акробатична підготовка на високому рівні. Так і завоювала те "золото" в Римі", — розповідала Віра Крепкіна.

Українська спортсменка ставала чемпіонкою Європи у складі жіночої естафетної команди 4х100 метрів (1954, 1958), а 1958-го також виборола індивідуальне "срібло" у бігу на 100 метрів.

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