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Умерла известная украинская легкоатлетка: была автором мировых рекордов

26 апреля 2023 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скончалась известная украинская легкоатлетка Вера Крепкина — была автором олимпийского рекорда
Вера Крепкина с орденом Княгини Ольги ІІ степени. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На 91 году жизни остановилось сердце известной украинской олимпийской чемпионки Веры Крепкиной. У нее в прошлом долгая карьера, богатая коллекция титулов и несколько мировых рекордов. 

О смерти бывшей спортсменки сообщил официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины. 

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Трагическое известие о смерти украинки пришло во вторник, 25 апреля. Вера Крепкина была олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину и двукратной чемпионкой Европы по бегу.

Легендарная карьера Веры Крепкиной  

На олимпийских играх-1960 в Риме Вера Крепкина выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в длину. Она установила олимпийский рекорд – 6,37 м.

"Соперницы в секторе не воспринимали меня всерьез. У меня не было отточенной техники: просто бежала, но в то же время редко заступала за планку. Затрагивалась за нее — и летела. Пресс был крепкий, чему способствовали гимнастическая и акробатическая подготовка на высоком уровне. Так и завоевала то "золото" в Риме", – рассказывала Вера Крепкина.

Украинская спортсменка становилась чемпионкой Европы в составе женской эстафетной команды 4х100 метров (1954, 1958), а в 1958-м также завоевала индивидуальное "серебро" в беге на 100 метров.

Напомним, будущий тренер "Челси" Маурисио Почеттино требует купить летом результативного нападающего.

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Андрей Лунин провалили матч чемпионата Испании, в котором "Жирона" обыграла "Реал".

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.

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