Скончалась известная украинская легкоатлетка Вера Крепкина — была автором олимпийского рекорда

Вера Крепкина с орденом Княгини Ольги ІІ степени. Фото: УНІАН

На 91 году жизни остановилось сердце известной украинской олимпийской чемпионки Веры Крепкиной. У нее в прошлом долгая карьера, богатая коллекция титулов и несколько мировых рекордов.

О смерти бывшей спортсменки сообщил официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

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Трагическое известие о смерти украинки пришло во вторник, 25 апреля. Вера Крепкина была олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину и двукратной чемпионкой Европы по бегу.

Легендарная карьера Веры Крепкиной

На олимпийских играх-1960 в Риме Вера Крепкина выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в длину. Она установила олимпийский рекорд – 6,37 м.

"Соперницы в секторе не воспринимали меня всерьез. У меня не было отточенной техники: просто бежала, но в то же время редко заступала за планку. Затрагивалась за нее — и летела. Пресс был крепкий, чему способствовали гимнастическая и акробатическая подготовка на высоком уровне. Так и завоевала то "золото" в Риме", – рассказывала Вера Крепкина.

Украинская спортсменка становилась чемпионкой Европы в составе женской эстафетной команды 4х100 метров (1954, 1958), а в 1958-м также завоевала индивидуальное "серебро" в беге на 100 метров.

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