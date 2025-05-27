Попов емоційно відповів на критику на адресу Динамо

Денис Попов під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Денис Попов емоційно висловився після того, як команда офіційно стала чемпіоном України. Він згадав критику, з якою "біло-сині" регулярно стикалися протягом сезону 2024/2025.

В інтерв'ю клубному YouTube-каналу гравець поділився переживаннями та торкнувся теми тиску з боку критиків.

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За словами Дениса Попова, особливий сплеск емоцій був у матчі з "Чорноморцем", де "Динамо" фактично забезпечило титул. В останньому турі футболісти відчували вже атмосферу свята.

Попов — про критиків і майбутнє

Футболіст також прокоментував думку з боку вболівальників та експертів, наголосивши, що їхні слова не мають для нього значення. Попов зазначив, що розуміє, в якому клубі він грає, і намагається завжди бути максимально сконцентрованим.

"Ми чемпіони, не програли жодного матчу, а ви сидите і розповідайте. Я давно перестав читати та слухати, що пишуть. Ті, хто не був у команді й не проходив усе це, не зрозуміють. Тому немає сенсу звертати увагу", — зазначив Попов.

Денис Попов святкує чемпіонський титул. Фото: пресслужба "Динамо"

На завершення захисник подякував близьким і підкреслив, наскільки важливим було для нього виграти 30-те чемпіонство в історії клубу. Попов зазначив, що попри радість, команда вже має готуватися до нового сезону та нових цілей.

У сезоні 2024/2025 Попов провів у складі "Динамо" 32 матчі в усіх турнірах та забив 2 голи.

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