Попов эмоционально ответил на критику в адрес Динамо

Попов резко ответил на критику после чемпионства Динамо
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов эмоционально высказался после того, как команда официально стала чемпионом Украины. Он вспомнил критику, с которой "бело-синие" регулярно сталкивались на протяжение сезона 2024/2025.
В интервью клубному YouTube-каналу игрок поделился переживаниями и затронул тему давления со стороны критиков.
По словам Дениса Попова, особый всплеск эмоций был в матче с "Черноморцем", где "Динамо" фактически обеспечило титул. В последнем туре футболисты чувствовали уже атмосферу праздника.
Попов — о критиках и будущем
Футболист также прокомментировал мнение со стороны болельщиков и экспертов, подчеркнув, что их слова не имеют для него значения. Попов отметил, что понимает, в каком клубе он играет, и старается всегда быть максимально сконцентрированным.
"Мы чемпионы, не проиграли ни одного матча, а вы сидите и рассказывайте. Я давно перестал читать и слушать, что пишут. Те, кто не был в команде и не проходил все это, не поймут. Поэтому нет смысла обращать внимание", — отметил Попов.
В завершение защитник поблагодарил близких и подчеркнул, насколько важным было для него выиграть 30-е чемпионство в истории клуба. Попов отметил, что несмотря на радость, команда уже должна готовиться к новому сезону и новым целям.
В сезоне 2024/2025 Попов провел в составе "Динамо" 32 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
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