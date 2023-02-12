Де і коли дивитись матч Вільярреал — Барселона

Каталонці зіграють проти нової команди свого колишнього тренера Кіке Сетьєна

Іспанський "Вільярреал" прийме на "Естадіо де ла Сераміка" каталонську "Барселону" в рамках 21 туру Прімери. Команда Хаві Ернандес може збільшити відрив від мадридського "Реала".

Команди наставника "жовтої субмарини" Кіке Сетьєн традиційно невдало грають із "синьо-гранатовими", нагадує портал Новини.LIVE.

Виліт із Ліги чемпіонів призвів до того, що "Барселона" перемикнула абсолютну увагу на чемпіонат Іспанії. Каталонці вирішують завдання виграшу цього турніру, не відволікаючись ні на що інше. Як мінімум до матчів із "Манчестер Юнайтед" у Лізі Європи.

Відрив "Барселони" від "Реала" зростає щомісяця. При цьому "бланкос" доводиться брати участь і в інших турнірах — команда Карло Анчелотті стала переможцем Клубного чемпіонату світу. "Синьо-гранатові" мають шанс виграти чемпіонський титул. Чи зможе "Вільярреал" стати шлагбаумом на переможному шляху команди Хаві?

Де і коли дивитися матч "Вільярреал" — "Барселона" онлайн

Поєдинок команд Кіке Сетьєна та Хаві Ернандеса відбудеться в неділю, 12 лютого, в рамках 21 туру іспанської Прімери. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Естадіо де ла Сераміка" головний суддя з Канарських островів Алехандро Ернандес Ернандес.

8 - @FCBarcelona ' s winger Raphinha 🇧🇷 has been involved in more goals than any other #LaLiga player in all competitions in 2023 (8 – four goals and four assists). Inspired. pic.twitter.com/SKmZ49f3s6 — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

Вболівальники в Україні зможуть побачити матч "Вільярреал" — "Барселона" онлайн. Трансляція поєдинку Ла Ліги буде доступна на медіасервісі Megogo.

Анонс матчу "Вільярреал" — "Барселона"

За підсумками двадцяти турів у чемпіонаті Іспанії інтриги поменшало. "У Мадриді -8", — пише каталонська преса. Журналісти мають на увазі кількість очок між "Барселоною" та "Реалом". Команда Карло Анчелотті стала часто втрачати очки, і каталонці це використовують.

За 20 турів команда Хаві пропустила лише сім голів у чемпіонаті. Показник близький до рекорду, Тер Штеген цього сезону знову став справжньою на шляху м'ячів у свої ворота. Щонайменше половину матчів "Барселона" виграє з різницею в один м'яч, але це не заважає здобувати їй перемогу за перемогою. Крок за кроком команда йде до титулу.

Завданням "Вільярреалу" цього сезону є місце в зоні єврокубків. Кіке Сетьєн замінив на тренерській посаді Унаї Емері, але це не допомогло "підводникам" демонструвати стабільні результати. Після перемоги над "Реалом" була нічия з "Сельтою".

У двох останніх матчах "Вільярреал" програв. Спочатку вдома "Райо Вальєкано" з рахунком 0:1, потім на виїзді "Ельче" (1:3), для якого ця перемога стала першою в сезоні.

"Підводники" добре грають удома, але каталонці майже забули про поразки навіть на виїзді. Матч пропустять Дембеле та Бускетс, однак Гаві та Рафінья набрали чудову форму, а Кессьє почав розуміти, чого від нього хоче тренер. "Барса" є фаворитом цього матчу.

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