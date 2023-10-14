Потрібно 9 очок, якщо хочемо вийти на Євро-2024: Сидорчук про шанси збірної України

Сергій Сидорчук. Фото: УАФ

Перед матчем кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії півзахисник збірної України Сергій Сидорчук розповів про важливість набирати очки та згадав свій гол у ворота цієї команди. Також гравець дав оцінку попереднім матчам.

Ексклюзивне інтерв'ю він дав прес-службі УАФ, передає Новини.LIVE.

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"Важко давати адекватні оцінки, коли ти перебуваєш у процесі. Не буду оцінювати когось індивідуально, це справа тренерів. А з приводу командної гри я думаю, що виступили непогано. З Італією був дуже важкий поєдинок. Італійці щойно змінили головного тренера, і це стало для них позитивним моментом у психологічному плані. Плюс невдалий початок матчу — такі необов'язкові голи... Попри це, для мене в цих зустрічах було більше позитиву, ніж негативу", — каже Сидорчук.

Попереду поєдинки з Північною Македонією та Мальтою. Футболіст вважає, що в них обов'язково необхідно брати шість очок.

"Слід пам'ятати, як ми з ними грали на початку літа. Було дуже важко, адже я не можу назвати жодної збірної, яка зараз не може грати в сучасний футбол. Усі підтягнулися, і це вже не той відбірний цикл, який міг би бути шість-вісім років тому. Щороку стає все важче й важче. З'являється все більше інформації про футбол, тактику, тренувальний процес. І футболісти з маленьких країн навчаються за прикладом усієї Європи. Вони бачать, як слід прогресувати.

Що стосується безпосередньо Північної Македонії, то всі пам'ятають, як ми з нею в минулому матчі розпочали перший тайм. Було дуже важко. Те саме і з Мальтою. Якщо ти не забиваєш швидкий м'яч, не забиваєш у першому таймі, то з плином часу грати стає все важче. Але нам потрібні ці очки. Нам узагалі потрібні дев'ять очок, якщо ми хочемо говорити про вихід на чемпіонат Європи", — додав гравець.

Сидорчук вже забивав македонцям

В активі Сидорчука три м'ячі за збірну України, причому один із них — саме у ворота Північної Македонії.

"Ми грали на "Арені Львів", то був мій перший матч в основному складі. Не пригадаю конкретно, але хтось сказав, що життя вимірюється не кількістю прожитих років, а кількістю приємних спогадів. Той поєдинок я запам'ятав, і в мене з ним пов'язані приємні спогади. Як забив? М'яч відскочив від Андрія Ярмоленка, а я перебував у штрафному майданчику безпосередньо поблизу воріт, дуже близько, тож не схибив. Я був дуже щасливий, надто той гол став переможним", — згадує Сергій.

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