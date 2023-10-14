Нужно 9 очков, если хотим выйти на Евро-2024: Сидорчук о шансах сборной Украины

Сергей Сидорчук. Фото: УАФ

Перед матчем квалификации Евро-2024 против Северной Македонии полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о важности набирать очки и вспомнил гол в ворота этой команды. Также игрок дал оценку предварительным матчам.

Эксклюзивное интервью он дал пресс-службе УАФ, передает портал Новини.LIVE.

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"Трудно давать адекватные оценки, когда ты находишься в процессе. Не буду оценивать кого-то индивидуально, это дело тренеров. А по поводу командной игры я думаю, что выступили неплохо. С Италией был очень тяжелый поединок. Итальянцы только что сменили главного тренера, и это стало для них положительным моментом в психологическом плане. Плюс неудачное начало матча — такие необязательные голы... Несмотря на это, для меня в этих встречах было больше позитива, чем негатива", — говорит Сидорчук.

Впереди поединки с Северной Македонией и Мальтой. Футболист считает, что в них обязательно необходимо брать шесть очков.

"Следует помнить, как мы с ними играли в начале лета. Было очень тяжело, ведь я не могу назвать ни одной сборной, которая сейчас не может играть в современный футбол. Все подтянулись, и это уже не тот отборочный цикл, который мог бы быть шесть-восемь лет назад, ежегодно становится все труднее и труднее, появляется все больше информации о футболе, тактике, тренировочном процессе, и футболисты из маленьких стран учатся по примеру всей Европы, видят, как следует прогрессировать.

Что касается непосредственно Северной Македонии, все помнят, как мы с ней в прошлом матче начали первый тайм. Было очень тяжело. То же и с Мальтой. Если ты не забиваешь быстрый мяч, не забиваешь в первом тайме, то с течением времени играть становится все труднее. Но нам нужны эти очки. Нам вообще нужны девять очков, если мы хотим говорить о выходе на чемпионат Европы", — добавил игрок.

Сидорчук уже забивал македонцам

В активе Сидорчука три мяча за сборную Украины, причем один из них — именно в ворота Северной Македонии.

"Мы играли на "Арене Львов", это был мой первый матч в основном составе. Не вспомню конкретно, но кто-то сказал, что жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а количеством приятных воспоминаний. Тот поединок я запомнил, и у меня с ним связаны приятные воспоминания. Как забил? Мяч отскочил от Андрея Ярмоленко, а я находился в штрафной непосредственно у ворот, очень близко, поэтому не промахнулся. Я был очень счастлив, слишком тот гол стал победным", — вспоминает Сергей.

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