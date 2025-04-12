Журналіст закликав перенести футбольні матчі з прифронтових міст

Тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: УНІАН

У прифронтових містах не можна проводити спортивні змагання під час війни. Необхідно переносити поєдинки з Харкова, Кривого Рогу та Дніпра.

Журналіст Антон Матус опублікував відповідний заклик на Telegram-каналі "Динамівець".

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Початок матчу 24-го туру української Прем'єр-ліги між "Кривбасом" та "Динамо" двічі було перенесено. Поєдинок у Кривому Розі стартував більш ніж за годину від наміченого часу через повітряну тривогу. І подібні ситуації виникають регулярно.

Стадіон "Металіст" у Харкові. Фото: УНІАН

Чи треба проводити матчі в прифронтових містах

Дніпропетровська область межує з регіонами України, де ведуться бойові дії. Нещодавня трагедія в Кривому Розі, де балістична ракета прилетіла в дитячий майданчик, змушує реагувати на кожну звістку про небезпеку.

Заява журналіста. Фото: Telegram

Український журналіст Антон Матус закликав УПЛ замислитися над перенесенням поєдинків із прифронтових міст до більш захищених місць всередині країни, де учасники матчів та глядачі хоча б матимуть більше часу на те, щоб сховатися. В іншому разі будь-яке спортивне змагання може обернутися трагедією, чого ніхто в Україні не хоче.

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