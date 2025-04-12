Журналіст закликав перенести футбольні матчі з прифронтових міст

Потрібно перенести матчі з Кривого Рогу та Харкова — журналіст
У прифронтових містах не можна проводити спортивні змагання під час війни. Необхідно переносити поєдинки з Харкова, Кривого Рогу та Дніпра.
Журналіст Антон Матус опублікував відповідний заклик на Telegram-каналі "Динамівець".
Початок матчу 24-го туру української Прем'єр-ліги між "Кривбасом" та "Динамо" двічі було перенесено. Поєдинок у Кривому Розі стартував більш ніж за годину від наміченого часу через повітряну тривогу. І подібні ситуації виникають регулярно.
Чи треба проводити матчі в прифронтових містах
Дніпропетровська область межує з регіонами України, де ведуться бойові дії. Нещодавня трагедія в Кривому Розі, де балістична ракета прилетіла в дитячий майданчик, змушує реагувати на кожну звістку про небезпеку.
Український журналіст Антон Матус закликав УПЛ замислитися над перенесенням поєдинків із прифронтових міст до більш захищених місць всередині країни, де учасники матчів та глядачі хоча б матимуть більше часу на те, щоб сховатися. В іншому разі будь-яке спортивне змагання може обернутися трагедією, чого ніхто в Україні не хоче.
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