Журналист призвал перенести футбольные матчи из прифронтовых городов

Тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: УНИАН

В прифронтовых городах нельзя проводить спортивные состязания во время войны. Необходимо переносить поединки из Харькова, Кривого Рога и Днепра.

Журналист Антон Матус опубликовал соответствующий призыв на Telegram-канале "Динамовец".

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Начало матча 24-го тура украинской Премьер-лиге между "Кривбассом" и "Динамо" дважды было перенесено. Поединок в Кривом Роге стартовал более, чем через час от намеченного времени из-за воздушной тревоги. И подобные ситуации возникают регулярно.

Стадион "Металлист" в Харькове. Фото: УНИАН

Надо ли проводить матчи в прифронтовых городах

Днепропетровская область граничит с регионами Украины, где ведутся боевые действия. Недавняя трагедия в Кривом Роге, где баллистическая ракета прилетела в детскую площадку, заставляет реагировать на каждое известие об опасности.

Заявление журналиста. Фото: Telegram

Украинский журналист Антон Матус призвал УПЛ задуматься о переносе поединков из прифронтовых городов в более защищенные места в середине страны, где у участников матчей и зрителей хотя бы будет больше времени для того, чтобы укрыться. В противном случае любое спортивное состязание может обернуться трагедией, чего никто в Украине не хочет.

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