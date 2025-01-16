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Потужна фігура в яскравому вбранні — дружина Судакова здивувала

16 січня 2025 07:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Георгія Судакова захопила підписників новою фотосесією
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина півзахисника збірної України та донецького "Шахтаря" Георгія Судакова Єлизавета Судакова знову здивувала своїх підписників. Цього разу яскравою сукнею та романтичним настроєм.

Нові фото дівчина опублікувала в Instagram.

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Зазначимо, що попри статус дружини одного з найперспективніших українських футболістів, Судакова не активно веде соціальні мережі. Єлизавета на поточний момент має лише 16,9 тисяч фоловерів.

Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Нові знімки Судакової

Єлизавета, яка зараз перебуває в Києві, отримала від чоловіка доставку величезного кошика з квітами. Замовлення Георгій зробив з Туреччини, де проходить із командою тренувальні збори.

Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Букет став примітним, оскільки навколо цієї композиції Ліза провела окрему фотосесію.

Допомогла дружині Судакова її світла сукня, білосніжні стіни і підлога квартири. У поєднанні з фігурою дівчини, фото виявилися досить гарними і мають шанс потрапити в сімейний фотоальбом.

Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Нагадаємо, колишній журналіст Ігор Бурбас висловився про погрози власника київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

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футбол ФК Шахтар Георгій Судаков дружини футболістів Єлизавета Судакова

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