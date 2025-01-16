Жена Георгия Судакова восхитила подписчиков новой фотосессией

Мощная фигура в ярком наряде — жена Судакова удивила подписчиков
Жена полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета Судакова снова удивила своих подписчиков. На этот раз ярким платьем и романтическим настроением.
Новые фото девушка опубликовала в Instagram.
Отметим, что несмотря на статус жены одного из самых перспективных украински футболистов, Судакова не активно ведет социальные сети. Елизавета на текущий момент имеет лишь 16,9 тысяч фолловеров.
Новые снимки Судаковой
Елизавета, которая сейчас находится в Киеве, получила от мужа доставку огромной корзины с цветами. Заказ Георгий сделал из Турции, где проходит с командой тренировочные сборы.
Букет стал примечательным, поскольку вокруг этой композиции Елизавета провела отдельную фотосессию.
Помогло жене Судакова ее светлое платье, белоснежные стены и пол квартиры. В сочетании с фигурой девушки, фото оказались достаточно красивыми и имеют шанс попасть в семейный фотоальбом.
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