Жена Георгия Судакова восхитила подписчиков новой фотосессией

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета Судакова снова удивила своих подписчиков. На этот раз ярким платьем и романтическим настроением.

Новые фото девушка опубликовала в Instagram.

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Отметим, что несмотря на статус жены одного из самых перспективных украински футболистов, Судакова не активно ведет социальные сети. Елизавета на текущий момент имеет лишь 16,9 тысяч фолловеров.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Новые снимки Судаковой

Елизавета, которая сейчас находится в Киеве, получила от мужа доставку огромной корзины с цветами. Заказ Георгий сделал из Турции, где проходит с командой тренировочные сборы.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Букет стал примечательным, поскольку вокруг этой композиции Елизавета провела отдельную фотосессию.

Помогло жене Судакова ее светлое платье, белоснежные стены и пол квартиры. В сочетании с фигурой девушки, фото оказались достаточно красивыми и имеют шанс попасть в семейный фотоальбом.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

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