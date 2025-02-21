Чжілей про бій з Усиком у разі перемоги над Кабайєлом

Чжан Чжілей. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

У Саудівській Аравії 22 лютого китайський суперважковаговик Чжан Чжілей проведе поєдинок із німцем Агітом Кабайєлом. Переможець бою стане претендентом на титул WBC, яким володіє українець Олександр Усик.

Чжілей висловився про можливий бій з Усиком, передає портал The Ring.

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Чжан Чжілей. Фото: The Ring

Чжілей про бій з Усиком

Чжілей зізнався, що не впевнений у своїй перемозі над Усиком, але обіцяє показати свої найкращі якості.

Чжан підкреслив, що його команда прагне бою з Усиком або іншим володарем титулу WBC. Але йому хочеться бій з українцем, до якого має велику повагу.

За словами китайця, результат можливого поєдинку з Усиком передбачити складно, але він постарається відпрацювати на всі 1000 відсотків.

"Ми хочемо зустрітися з Усиком — вершиною піраміди — або з володарем пояса WBC. Віддаю йому належне і поважаю як бійця. Він неймовірно сильний морально і фізично. Якщо вийду проти нього, не можу передбачити результат. Сподіваюся на перемогу, але віддам усі сили", — заявив Чжілей.

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