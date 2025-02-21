Чжилей о бое с Усиком в случае победы над Кабайелом

Чжан Чжилей. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

В Саудовской Аравии 22 февраля китайский супертяжеловес Чжан Чжилей проведет поединок с немцем Агитом Кабайелом. Победитель боя станет претендентом на титул WBC, которым владеет украинец Александр Усик.

Чжилей высказался о возможном бое с Усиком, передает портал The Ring.

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Чжан Чжилей. Фото: The Ring

Чжилей о бое с Усиком

Чжилей признался, что не уверен в своей победе над Усиком, но обещает показать свои лучшие качества.

Чжан подчеркнул, что его команда стремится к бою с Усиком или другим обладателем титула WBC. Но ему хочется бой с украинцем, к которому имеет большое уважение.

По словам китайца, исход возможного поединка с Усиком предсказать сложно, но он постарается отработать на все 1000 процентов.

"Мы хотим встретиться с Усиком – вершиной пирамиды — или с обладателем пояса WBC. Отдаю ему должное и уважаю как бойца. Он невероятно силен морально и физически. Если выйду против него, не могу предсказать исход. Надеюсь на победу, но отдам все силы", — заявил Чжилей.

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