Чжилей о бое с Усиком в случае победы над Кабайелом

Устрашающий нокаутер сомневается в победе над Усиком
В Саудовской Аравии 22 февраля китайский супертяжеловес Чжан Чжилей проведет поединок с немцем Агитом Кабайелом. Победитель боя станет претендентом на титул WBC, которым владеет украинец Александр Усик.
Чжилей высказался о возможном бое с Усиком, передает портал The Ring.
Чжилей о бое с Усиком
Чжилей признался, что не уверен в своей победе над Усиком, но обещает показать свои лучшие качества.
Чжан подчеркнул, что его команда стремится к бою с Усиком или другим обладателем титула WBC. Но ему хочется бой с украинцем, к которому имеет большое уважение.
По словам китайца, исход возможного поединка с Усиком предсказать сложно, но он постарается отработать на все 1000 процентов.
"Мы хотим встретиться с Усиком – вершиной пирамиды — или с обладателем пояса WBC. Отдаю ему должное и уважаю как бойца. Он невероятно силен морально и физически. Если выйду против него, не могу предсказать исход. Надеюсь на победу, но отдам все силы", — заявил Чжилей.
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