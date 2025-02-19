Александр Усик получит научную степень доктора философии — что известно

Усик будет защищать диссертацию — известна его специальность
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает развиваться. Это на фоне того, что вскоре украинец завершит карьеру.
Сейчас в планах Усика защита диссертации для получения новой ученой степени. Об этом говорится на сайте Национального репозитария академических текстов.
Усик получает научную степень
По информации портала, 38-летний Усик выбрал тему диссертации: "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
Интересно, что защищаться Усик будет 19 марта в Харьковском национальном университете внутренних дел.
В случае удачной защиты Усик получит научную степень доктор философии по специальности "Право".
Отметим, что Усик первое высшее образование получил во Львовском государственном университете физической культуры. В 2020 году он поступил в Харьковский национальный университет внутренних прав.
Усик сейчас планирует провести в боксе два поединка и тогда будет думать о завершении карьеры.
Напомним, известный журналист сообщил, что ждет Михаила Мудрика в ближайшее время.
Лидера киевского "Динамо" бросила девушка, которая поймала его на измене.
Даниэль Дюбуа рассказал, какую цель поставил перед собой в бою с Джозефом Паркером.
Знаменитый Олег Протасов был правой рукой Андрея Павелко в УАФ — чем сейчас занимается легендарный футболист.
Читайте Новини.LIVE!