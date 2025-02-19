Александр Усик получит научную степень доктора философии — что известно

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает развиваться. Это на фоне того, что вскоре украинец завершит карьеру.

Сейчас в планах Усика защита диссертации для получения новой ученой степени. Об этом говорится на сайте Национального репозитария академических текстов.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Усик получает научную степень

По информации портала, 38-летний Усик выбрал тему диссертации: "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Интересно, что защищаться Усик будет 19 марта в Харьковском национальном университете внутренних дел.

В случае удачной защиты Усик получит научную степень доктор философии по специальности "Право".

Отметим, что Усик первое высшее образование получил во Львовском государственном университете физической культуры. В 2020 году он поступил в Харьковский национальный университет внутренних прав.

Усик сейчас планирует провести в боксе два поединка и тогда будет думать о завершении карьеры.

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