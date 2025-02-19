Олександр Усик отримає науковий ступінь доктора філософії — що відомо

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Об’єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує розвиватись. Це на фоні того, що невдовзі українець завершить кар’єру.

Наразі в планах Усика захист дисертації для здобуття нового наукового ступеня. Про це йдеться на сайті Національного репозитарію академічних текстів.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Усик здобуває науковий ступінь

За інформацією порталу, 38-річний Усик вибрав тему дисертації: "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Цікаво, що захищатиметься Усик 19 березня у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

У разі вдалого захисту Усик отримає науковий ступінь доктор філософії у спеціальності "Право".

Зазначимо, що Усик першу вищу освіту здобув у Львівському державному університеті фізичної культури. В 2020 році він вступив у Харківський національний університет внутрішніх прав.

Усик наразі планує провести в боксі два поєдинки й тоді думатиме про завершення кар’єри.

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