Збірна України отримала погані новини напередодні матчу з Бельгією — що відомо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Збірна України зіграє стикові матчі проти збірної Бельгії у Лізі націй. Напередодні поєдинків у бельгійців з'явилась погана новина для українців.

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа заявив, що готовий повернутися до збірної після дуже тривалої відсутності, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Востаннє він грав за Бельгію у червні 2023 року проти Австрії. З того часу він не приймав виклики до національної команди.

🚨🇧🇪 Thibaut Courtois, set for return with Belgium national team!



“I missed to play for Belgium… it’s one year and half, now I am ready”, told Koora Break with Rio Ferdinand. pic.twitter.com/JFUHzxDidv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2025

Що сказав Куртуа

"Я сумую за іграми за Бельгію. І сумую за грою на великих турнірах. Минуло півтора року, тепер я готовий", — зазначив бельгієць.

Після поєдинку з Австрією у кваліфікації на Євро-2024 у Куртуа виник конфлікт з тодішнім головним тренером команди Доменіко Тедеско. Через це він більше не з'являвся у збірній.

Загалом Куртуа вже відіграв за національну команду 102 поєдинки.

Україна зіграє проти Бельгії у плей-оф Ліги націй 20 та 23 березня. Перший поєдинок Україна номінально гратиме вдома, матч відбудеться в іспанській Мурсії.

Нагадаємо, один із найпомітніших гравців київського "Динамо" може влітку перейти до екзотичного чемпіонату.

Лідери "Барселони" протестують проти планів керівництва запросити до клубу відомого гравця "Баварії".

Джозеф Паркер розповів, як йому вдалося дуже швидко перемогти Мартіна Баколе, а також згадав Усика.

Легіонери київського "Динамо" влаштовували розваги зі стриптизерками, вже відомі деталі скандалу.