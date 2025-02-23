Сборная Украины получила плохие новости накануне матча с Бельгией — что известно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины сыграет стыковые матчи против сборной Бельгии в Лиге наций. Накануне поединков у бельгийцев появилась плохая новость для украинцев.

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что готов вернуться в сборную после очень длительного отсутствия, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Последний раз он играл за Бельгию в июне 2023 года против Австрии. С тех пор он не принимал вызовы в национальную команду.

🚨🇧🇪 Thibaut Courtois, настроен на возвращение в сборную Бельгии!



"Мне не хватало играть за Бельгию... прошло полтора года, теперь я готов", сказал Куртуа в перерыве с Рио Фердинандом. pic.twitter.com/JFUHzxDidv - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 23 февраля 2025 года

Что сказал Куртуа

"Я скучаю по играм за Бельгию. И скучаю по игре на крупных турнирах. Прошло полтора года, теперь я готов", — отметил бельгиец.

После поединка с Австрией в квалификации на Евро-2024 у Куртуа возник конфликт с тогдашним главным тренером команды Доменико Тедеско. Поэтому он больше не появлялся в сборной.

В общем Куртуа уже сыграл за национальную команду 102 поединка.

Украина сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта. Первый поединок Украина номинально будет играть дома, матч состоится в испанской Мурсии.

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