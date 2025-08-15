Поворознюк назвав помилки та зарплату Шевченка

Андрій Шевченко на Конгресі ФІФА. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк різко висловився про роботу голови Української асоціації футболу Андрія Шевченка. Він нагадав, що на початку розмови назвав ексфорварда найкращим футболістом, але найгіршим керівником організації.

На думку Поворознюка, Шевченко припустився декількох серйозних помилок у кар'єрі, повідомив власник "Інгульця" на YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

Серед головних помилок Андрія Шевченка за версією Олександра Поворознюка виявився перехід із "Мілана" в "Челсі", який, як вважає функціонер, негативно вплинув на репутацію гравця та став результатом жадібності.

Олександр Поворознюк під час інтерв'ю. Кадр із відео

Поворознюк також згадав про політичну діяльність Шевченка, пов'язавши її зі співпрацею з Наталією Королевською. За словами Поворознюка, цей крок поставив на репутації ексфутболіста негативне тавро.

Поворознюк висунув претензії Шевченку

Окрему увагу президент "Інгульця" приділив питанням зарплати керівників УАФ. Він зазначив, що попередні глави організації працювали без винагороди або за невеликі суми, тоді як виплати нинішньому керівництву, за його словами, сягають мільйонів гривень.

"Я вважаю, що Шевченко припустився трьох ключових помилок у житті. Він втратив багато чого як футболіст, прийнявши неправильне рішення щодо клубної кар'єри. Потім пов'язав своє ім'я з політикою, що завдало шкоди його іміджу. А сьогодні, будучи керівником УАФ, він отримує зарплату, неспівмірну часу, в якому ми живемо", — заявив Поворознюк.

Андрій Шевченко з президентом ФІФА Джанні Інфантіно (по центру). Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Він уточнив, що дані про зарплати публікував журналіст Михайло Бурбас, і офіційного спростування цих цифр не було. Поворознюк підкреслив, що надсилав запити в УАФ, але не отримав відповіді.

Функціонер додав, що хотів би почути пряме роз'яснення від Шевченка та його команди. За його словами, прозорість у питаннях фінансів є обов'язковою умовою для керівника національної спортивної організації.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко пояснила причину злету своєї кар'єри в нинішньому сезоні.

Капітан "ПСЖ" відверто розповів, що чекає на Іллю Забарного у французькій команді.

Дар'я Білодід здивувала вболівальників вибором країни, в якій зірка українського спорту проводить відпустку.

Лілія Подкопаєва святкує день народження, а ми розповідаємо, чим прославилася відома гімнастка.