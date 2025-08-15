Поворознюк назвал ошибки и зарплату Шевченко

Андрей Шевченко на Конгрессе ФИФА. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк резко высказался о работе главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Он напомнил, что в начале разговора назвал экс-форварда лучшим футболистом, но худшим руководителем организации.

По мнению Поворознюка, Шевченко допустил несколько серьёзных ошибок в карьере, сообщил владелец "Ингульца" на YouTube-канале.

Среди главных ошибок Андрея Шевченко по версии Александра Поворознюка оказался переход из "Милана" в "Челси", который, как считает функционер, негативно повлиял на репутацию игрока и стал результатом жадности.

Александр Поворознюк во время интервью. Кадр из видео

Поворознюк также вспомнил о политической деятельности Шевченко, связав ее с сотрудничеством с Натальей Королевской. По словам Поворознюка, этот шаг поставил на репутации экс-футболиста негативное клеймо.

Поворознюк предъявил претензии Шевченко

Отдельное внимание президент "Ингульца" уделил вопросам зарплаты руководителей УАФ. Он отметил, что предыдущие главы организации работали без вознаграждения или за небольшие суммы, тогда как выплаты нынешнему руководству, по его словам, достигают миллионов гривен.

"Я считаю, что Шевченко допустил три ключевые ошибки в жизни. Он потерял многое как футболист, приняв неверное решение по клубной карьере. Потом связал свое имя с политикой, что нанесло ущерб его имиджу. А сегодня, будучи руководителем УАФ, он получает зарплату, несоразмерную времени, в котором мы живем", — заявил Поворознюк.

Андрей Шевченко с президентом ФИФА Джанни Инфантино (по центру). Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Он уточнил, что данные о зарплатах публиковал журналист Михаил Бурбас, и официального опровержения этих цифр не было. Поворознюк подчеркнул, что направлял запросы в УАФ, но не получил ответа.

Функционер добавил, что хотел бы услышать прямое разъяснение от Шевченко и его команды. По его словам, прозрачность в вопросах финансов является обязательным условием для руководителя национальной спортивной организации.

