Рішення ТЦК щодо гравця збірної України — що сталося

Збірна України з баскетболу. Фото: instagram.com/volodymyrkoniev

Ситуація із гравцем збірної України, якого працівники ТЦК зняли з поїзда, схоже, вирішилася. Це сталося, за словами президента "Дніпра", після допомоги президента ФБУ та інших "потужних" людей.

Президент баскетбольного клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв у себе на Facebook розповів нові деталі інциденту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше гравця "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва зняли з потяга, який віз національну команду до Латвії. Там вона мала грати заключні поєдинки відбору на Євробаскет.

Гравець збірної України Володимир Конєв. Фото: Facebook Валерія Кондратьєва

Конєв та ТЦК

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець направляється в Дніпро", — написав Кондратьєв.

За його словами, Конєв зіграти за збірну у цьому вікні не зможе.

Кондратьєв подякував тим людям, які втрутились та допомогли вирішити ситуацію. І зазначив, що "сподівається, що подібна ситуація більше не повториться".

Збірна України свій наступний поєдинок у відборі на Євробаскет зіграє 21 лютого проти збірної Словенії. Через три дні на них чекатиме протистояння зі збірною Португалії.

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