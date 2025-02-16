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Працівники ТЦК забрали гравця збірної України — нові подробиці

16 лютого 2025 15:23
Олександр Ільющенков - Редактор
Рішення ТЦК щодо гравця збірної України — що сталося
Збірна України з баскетболу. Фото: instagram.com/volodymyrkoniev
Олександр Ільющенков - Редактор

Ситуація із гравцем збірної України, якого працівники ТЦК зняли з поїзда, схоже, вирішилася. Це сталося, за словами президента "Дніпра", після допомоги президента ФБУ та інших "потужних" людей.

Президент баскетбольного клубу "Дніпро" Валерій Кондратьєв у себе на Facebook розповів нові деталі інциденту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше гравця "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва зняли з потяга, який віз національну команду до Латвії. Там вона мала грати заключні поєдинки відбору на Євробаскет. 

Володимир Конєв
Гравець збірної України Володимир Конєв. Фото: Facebook Валерія Кондратьєва

Конєв та ТЦК 

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець направляється в Дніпро", — написав Кондратьєв. 

За його словами, Конєв зіграти за збірну у цьому вікні не зможе. 

Кондратьєв подякував тим людям, які втрутились та допомогли вирішити ситуацію. І зазначив, що "сподівається, що подібна ситуація більше не повториться".

Збірна України свій наступний поєдинок у відборі на Євробаскет зіграє 21 лютого проти збірної Словенії. Через три дні на них чекатиме протистояння зі збірною Португалії.

Нагадаємо, київське "Динамо" може продати одного зі своїх важливих гравців, але хоче за нього серйозну суму. 

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