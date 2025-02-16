Решение ТЦК по игроку сборной Украины — что произошло

Сборная Украины по баскетболу. Фото: instagram.com/volodymyrkoniev

Ситуация с игроком сборной Украины, которого работники ТЦК сняли с поезда, похоже, разрешилась. Это произошло, по словам президента "Днепра", после помощи президента ФБУ и других "мощных" людей.

Президент баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев у себя на Facebook рассказал новые детали инцидента, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ранее игрока "Днепра" и сборной Украины Владимира Конева сняли с поезда, который вез национальную команду в Латвию. Там она должна была играть заключительные поединки отбора на Евробаскет.

Игрок сборной Украины Владимир Конев. Фото: Facebook Валерия Кондратьева

Конев и ТЦК

"Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр", — написал Кондратьев.

По его словам, Конев сыграть за сборную в этом окне не сможет.

Кондратьев поблагодарил тех людей, которые вмешались и помогли решить ситуацию. И отметил, что "надеется, что подобная ситуация больше не повторится".

Сборная Украины свой следующий поединок в отборе на Евробаскет сыграет 21 февраля против сборной Словении. Через три дня их ждет противостояние со сборной Португалии.

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