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Прем'єр Британії розлютився через чутки про клуби АПЛ в Суперлізі

19 грудня 2024 14:01
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Прем'єр Британії Стармер готовий заблокувати участь клубів АПЛ в Суперлізі
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У європейському футболі вчергове з'явився проєкт так званої "Суперліги". І вчергове отримав потік гнівної реакції як він багатьох футбольних фанатів,так і від різного роду чиновників та політиків. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв заблокувати вступ англійських клубів до Суперліги, повідомляє The Sun

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Він підкреслив, що клуби АПЛ не будуть брати участь у цьому проєкті, поки він керує країною. 

Суперліга
Як працюватиме "Об'єднана ліга". Фото: скриншот The Sun

Що відомо про новий проєкт Суперліги

Він називається "Об'єднана ліга". Це чотири ліги, які складатимуться з 96 клубів. Команди кваліфікуватимуться до них через національні чемпіонати.

Ліги називатимуться: Зіркова, Золота, Синя та Об'єднана. Перші дві складатимуться з 16 команд, останні дві — з 32.

Ліги будуть розділені на групи по вісім команд. Кожна команда групи гратиме з кожною іншою командою на вдома та на виїзді. Потім на команди чекатиме плей-оф.

Цікаво, що за даними журналістів, можливість взяти участь у "Об'єднаній лізі" нададуть відразу 10 командам АПЛ. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

В УАФ прокоментували проблему, з якою зіткнувся Михайло Мудрик. 

В "Шахтарі" вирішили, чи продовжить Маріно Пушич роботу з командою.

Віктор Скрипник може повернутися працювати до України.

спорт футбол АПЛ Суперліга (футбол) Кір Стармер

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