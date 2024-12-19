Прем'єр Британії Стармер готовий заблокувати участь клубів АПЛ в Суперлізі

Прем'єр Британії розлютився через чутки про клуби АПЛ в Суперлізі
У європейському футболі вчергове з'явився проєкт так званої "Суперліги". І вчергове отримав потік гнівної реакції як він багатьох футбольних фанатів,так і від різного роду чиновників та політиків.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв заблокувати вступ англійських клубів до Суперліги, повідомляє The Sun.
Він підкреслив, що клуби АПЛ не будуть брати участь у цьому проєкті, поки він керує країною.
Що відомо про новий проєкт Суперліги
Він називається "Об'єднана ліга". Це чотири ліги, які складатимуться з 96 клубів. Команди кваліфікуватимуться до них через національні чемпіонати.
Ліги називатимуться: Зіркова, Золота, Синя та Об'єднана. Перші дві складатимуться з 16 команд, останні дві — з 32.
Ліги будуть розділені на групи по вісім команд. Кожна команда групи гратиме з кожною іншою командою на вдома та на виїзді. Потім на команди чекатиме плей-оф.
Цікаво, що за даними журналістів, можливість взяти участь у "Об'єднаній лізі" нададуть відразу 10 командам АПЛ.
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