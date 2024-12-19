Премьер Великобритании Стармер готов заблокировать участие клубов АПЛ в Суперлиге

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS

В европейском футболе в очередной раз появился проект так называемой "Суперлиги". И в очередной раз получил поток гневной реакции как он многих футбольных фанатов, так и от разного рода чиновников и политиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал заблокировать вступление английских клубов в Суперлигу, сообщает The Sun.

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Он подчеркнул, что клубы АПЛ не будут участвовать в этом проекте, пока он руководит страной.

Как будет работать "Объединенная лига" Фото: скриншот The Sun

Что известно о новом проекте Суперлиги

Он называется "Объединенная лига". Это четыре лиги, которые будут состоять из 96 клубов. Команды будут квалифицироваться через национальные чемпионаты.

Лиги будут называться: Звездная, Золотая, Синяя и Объединенная. Первые две будут состоять из 16 команд, последние две — из 32.

Лиги будут разделены на группы по восемь команд. Каждая команда группы будет играть с каждой другой командой дома и на выезде. Затем команды будет ожидать плей-офф.

Интересно, что, по данным журналистов, возможность принять участие в "Объединенной лиге" предоставят сразу 10 командам АПЛ.

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