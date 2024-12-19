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Премьер Британии разозлился из-за слухов о клубах АПЛ в Суперлиге

19 декабря 2024 14:01
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Премьер Великобритании Стармер готов заблокировать участие клубов АПЛ в Суперлиге
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Ian Vogler/Pool via REUTERS
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В европейском футболе в очередной раз появился проект так называемой "Суперлиги". И в очередной раз получил поток гневной реакции как он многих футбольных фанатов, так и от разного рода чиновников и политиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал заблокировать вступление английских клубов в Суперлигу, сообщает The Sun.

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Он подчеркнул, что клубы АПЛ не будут участвовать в этом проекте, пока он руководит страной.

Суперлига
Как будет работать "Объединенная лига" Фото: скриншот The Sun

Что известно о новом проекте Суперлиги

Он называется "Объединенная лига". Это четыре лиги, которые будут состоять из 96 клубов. Команды будут квалифицироваться через национальные чемпионаты.

Лиги будут называться: Звездная, Золотая, Синяя и Объединенная. Первые две будут состоять из 16 команд, последние две — из 32.

Лиги будут разделены на группы по восемь команд. Каждая команда группы будет играть с каждой другой командой дома и на выезде. Затем команды будет ожидать плей-офф.

Интересно, что, по данным журналистов, возможность принять участие в "Объединенной лиге" предоставят сразу 10 командам АПЛ.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

В УАФ прокомментировали проблему, с которой столкнулся Михаил Мудрик.

В "Шахтере" решили, продолжит ли Марино Пушич работу с командой.

Виктор Скрипник может вернуться к работе в Украине.

спорт футбол АПЛ Суперлига (футбол) Кир Стармер

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14:08 Рада поддержала запрос на лишение Бойко звания Героя Украины

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