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Президент Федерації дзюдо України назвав Олімпіаду-2024 провальною і скликає тренерську раду

2 серпня 2024 22:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кошляк незадоволений виступом українських дзюдоїстів на Олімпіаді-2024
Президент національної федерації дзюдо Михайло Кошляк
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Збірна України з дзюдо завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 без жодної нагороди. У змаганнях брали участь п'ять українських дзюдоїстів.

Про це пише Суспільне Спорт.

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Президент національної федерації дзюдо України Михайло Кошляк висловив незадоволення виступом команди і анонсував тренерське зібрання для підведення підсумків.

Він зазначив, що змагання з дзюдо були провальними для України, але утримався від звинувачень і оціночних суджень до завершення тренерської ради.

"Змаганнями я незадоволений. Вважаю цю Олімпіаду з дзюдо провальною. Висновки будемо робити після тренерської ради та президії в Україні", — сказав Президент Федерації дзюдо України.

Кошляк визнав, що засмучений результатом і закликав до відповідальності кожного члена команди.

За його словами, потрібно брати відповідальність на себе і аналізувати свої помилки.

"Сильно засмучений? Це навіть не передати словами. Можна придумати та назвати багато важелів, що вплинули на неякісну боротьбу наших спортсменів. Але й треба брати відповідальність на себе і починати з себе", — підсумував він.

Результати України на Олімпіаді-2024 у дзюдо

  • чоловіки, 60 кг: Дільшот Халматов — 1/8 фіналу
  • чоловіки, 66 кг: Богдан Ядов — 1/8 фіналу
  • жінки, 57 кг: Дар'я Білодід — 1/8 фіналу
  • жінки, 78 кг: Єлизавета Литвиненко — втішний раунд
  • жінки, +78 кг: Христина Гоман — перший раунд

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