Кошляк недоволен выступлением украинских дзюдоистов на Олимпиаде-2024

Президент Федерации дзюдо Украины назвал Олимпиаду-2024 провальной и созывает тренерский совет
Сборная Украины по дзюдо завершила выступления на Олимпийских играх-2024 без наград. В соревнованиях приняли участие пять украинских дзюдоистов.
Об этом пишет Суспільне Спорт.
Для дзюдоистов Олимпиада-2024 стала провальной
Президент национальной федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выразил недовольство выступлением команды и анонсировал тренерское собрание для подведения итогов.
Он отметил, что соревнования по дзюдо были провальными для Украины, но воздержался от обвинений и оценочных суждений до завершения тренерского совета.
"Соревнованиями я недоволен. Считаю эту Олимпиаду по дзюдо провальной. Выводы будем делать после тренерского совета и президиума в Украине", — сказал Президент Федерации дзюдо Украины.
Кошляк признал, что расстроен результатом и призвал к ответственности каждого члена команды.
По его словам, нужно принимать ответственность и на себя, а также анализировать свои ошибки.
"Сильно расстроен? Это даже не передать словами. Можно придумать и назвать много рычагов, повлиявших на некачественную борьбу наших спортсменов. Но и нужно брать ответственность на себя и начинать с себя", — подытожил он.
Результаты Украины на Олимпиаде-2024 в дзюдо
- мужчины, 60 кг: Дильшот Халматов — 1/8 финала
- мужчины, 66 кг: Богдан Ядов — 1/8 финала
- женщины, 57 кг: Дарья Билодид — 1/8 финала
- женщины, 78 кг: Елизавета Литвиненко — утешительный раунд
- женщины, +78 кг: Кристина Гоман — первый раунд
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