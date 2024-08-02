Кошляк недоволен выступлением украинских дзюдоистов на Олимпиаде-2024

Президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк

Сборная Украины по дзюдо завершила выступления на Олимпийских играх-2024 без наград. В соревнованиях приняли участие пять украинских дзюдоистов.

Об этом пишет Суспільне Спорт.

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Президент национальной федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк выразил недовольство выступлением команды и анонсировал тренерское собрание для подведения итогов.

Он отметил, что соревнования по дзюдо были провальными для Украины, но воздержался от обвинений и оценочных суждений до завершения тренерского совета.

"Соревнованиями я недоволен. Считаю эту Олимпиаду по дзюдо провальной. Выводы будем делать после тренерского совета и президиума в Украине", — сказал Президент Федерации дзюдо Украины.

Кошляк признал, что расстроен результатом и призвал к ответственности каждого члена команды.

По его словам, нужно принимать ответственность и на себя, а также анализировать свои ошибки.

"Сильно расстроен? Это даже не передать словами. Можно придумать и назвать много рычагов, повлиявших на некачественную борьбу наших спортсменов. Но и нужно брать ответственность на себя и начинать с себя", — подытожил он.

Результаты Украины на Олимпиаде-2024 в дзюдо

мужчины, 60 кг: Дильшот Халматов — 1/8 финала

мужчины, 66 кг: Богдан Ядов — 1/8 финала

женщины, 57 кг: Дарья Билодид — 1/8 финала

женщины, 78 кг: Елизавета Литвиненко — утешительный раунд

женщины, +78 кг: Кристина Гоман — первый раунд

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