Засуха звільнив головного тренера і спортивного директора Колоса

Голова "Колоса" Андрій Засуха. Фото: instagram.com/fckoloskovalivka/

Поєдинок 20 туру чемпіонату України виявився невдалим для "Колоса". Команда з Ковалівки програла вдома "Олександрії".

Поразка спричинила ланцюг несподіваних подій, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Колос" не зумів набрати очки в матчі української Прем'єр-ліги проти "Олександрії". На 42-й хвилині єдиний гол у матчі забив Володимир Шепелєв. Ця поразка засмутила президента клубу з Ковалівки.

Тренер Олександр Поздєєв під час матчу. Фото: УНІАН

Імпульсивне рішення Засухи

Головного тренера "Колоса" Олександра Поздєєва було звільнено через кілька годин після фінального свистка поєдинку з "Олександрією". Разом із ним цю долю розділили помічники наставника, а також весь топменеджмент клубу.

Відомо, що в "Колосі" скасовано всі тренувальні та відновлювальні заходи, які мали відбутися 8 березня. Футболісти отримали вихідний.

Невідомо, хто готуватиме "Колос" до матчу 21 туру проти ЛНЗ, який відбудеться 16 березня. Команда з Ковалівки посідає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань може подати у відставку наприкінці сезону.

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